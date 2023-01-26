Падение спроса на потребительские товары в России побило рекорд кризиса 2014 года

26 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Падение спроса на потребительские товары в России побило рекорд кризиса 2014 года

В 2022 году на российском рынке товаров повседневного спроса произошло рекордное снижение объемов потребления с момента кризиса 2014-2015 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) год к году составил 13,6%. Однако продажи росли в основном за счет увеличения цен — вклад инфляции составил 17%. Вклад реального потребления был отрицательным — минус 3,4%.

Эксперты связывают такую тенденцию с сокращением реальных располагаемых доходов населения. Отмечается, что потребительский спрос опускался в течение всего 2022 года, за исключением марта, когда произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе зарубежных брендов.

Ранее сообщалось, что стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце прошлого года – начале 2023 года. На прошлой неделе с докладом, который посвящен данной проблеме на совещании у главы государства Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Рост цен с сентября 2022 года был ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на текущий год было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция.

Теги: потребительские товары, спрос, инфляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети