Падение спроса на потребительские товары в России побило рекорд кризиса 2014 года

В 2022 году на российском рынке товаров повседневного спроса произошло рекордное снижение объемов потребления с момента кризиса 2014-2015 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) год к году составил 13,6%. Однако продажи росли в основном за счет увеличения цен — вклад инфляции составил 17%. Вклад реального потребления был отрицательным — минус 3,4%.

Эксперты связывают такую тенденцию с сокращением реальных располагаемых доходов населения. Отмечается, что потребительский спрос опускался в течение всего 2022 года, за исключением марта, когда произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе зарубежных брендов.

Ранее сообщалось, что стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце прошлого года – начале 2023 года. На прошлой неделе с докладом, который посвящен данной проблеме на совещании у главы государства Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Рост цен с сентября 2022 года был ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на текущий год было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция.