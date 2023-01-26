26 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

"Слуга народа" заявила о катастрофической ситуации в одной из бригад ВСУ

В одной из бригад ВСУ, воюющей на "опасном направлении", сложилась "катастрофическая ситуация". Об этом заявила депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Анастасия Ляшенко.
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"Бригада каждый день несет колоссальные человеческие потери. Сегодня встретилась с женами, матерями военнослужащих округа, которые сейчас на этом направлении. Ситуация катастрофическая и не для фейсбука", – написала она в этой соцсети (признана экстремистской в России за призывы убивать россиян).

После этой встречи она обратилась к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отвести бригаду с линии фронта "в связи с отсутствием физической и моральной подготовки солдат". Она просит провести полный аудит в бригаде и проверку обеспечения всем необходимым оружием, провести для всех солдат медицинскую комиссию (они ее не проходили вообще) и выплатить боевые за декабрь.

В своем официальном письме Залужному, скан которого Ляшенко разместила на странице, она отмечает, что военнослужащие были направлены "без надлежащей подготовки, амуниции и обмундирования, они понесли колоссальные людские потери и утратили боевой дух".

Накануне глава режима Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных. Залужный заявлял, что этот закон необходим для поддержания дисциплины и порядка в армии, особенно на фронте. Об огромных потерях в рядах ВСУ пишут украинские телеграм-каналы и иногда заявляют украинские политики и чиновники в том же контексте, что и Ляшенко. Также эта информация появляется в материалах западных изданий со слов украинских боевиков, но без конкретных цифр.

Советник врио главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин заявил, что Соледар и Артемовск "стали настоящей мясорубкой для утилизации мужского населения" Украины.

Теги: украина, всу, потери



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