"Слуга народа" заявила о катастрофической ситуации в одной из бригад ВСУ
В одной из бригад ВСУ, воюющей на "опасном направлении", сложилась "катастрофическая ситуация". Об этом заявила депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Анастасия Ляшенко.
"Бригада каждый день несет колоссальные человеческие потери. Сегодня встретилась с женами, матерями военнослужащих округа, которые сейчас на этом направлении. Ситуация катастрофическая и не для фейсбука", – написала она в этой соцсети (признана экстремистской в России за призывы убивать россиян).
После этой встречи она обратилась к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отвести бригаду с линии фронта "в связи с отсутствием физической и моральной подготовки солдат". Она просит провести полный аудит в бригаде и проверку обеспечения всем необходимым оружием, провести для всех солдат медицинскую комиссию (они ее не проходили вообще) и выплатить боевые за декабрь.
В своем официальном письме Залужному, скан которого Ляшенко разместила на странице, она отмечает, что военнослужащие были направлены "без надлежащей подготовки, амуниции и обмундирования, они понесли колоссальные людские потери и утратили боевой дух".
Накануне глава режима Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных. Залужный заявлял, что этот закон необходим для поддержания дисциплины и порядка в армии, особенно на фронте. Об огромных потерях в рядах ВСУ пишут украинские телеграм-каналы и иногда заявляют украинские политики и чиновники в том же контексте, что и Ляшенко. Также эта информация появляется в материалах западных изданий со слов украинских боевиков, но без конкретных цифр.
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