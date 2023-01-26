Останина заявила о триумфе "Чебурашки" в Госдуме

В Госдуме состоялся показ фильма "Чебурашка", который прошел триумфально. Об этом заявила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Мероприятие организовал ее комитет.

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 5 миллиардов рублей. В зале на 250 мест собрались 400 человек. Он вызвал необычный интерес, противоречивые суждения и радикально противоположные мнения, отметила депутат. И он не только и не столько для детей, сколько для взрослых. Критики же "немного завидуют" создателям фильма, считает она.

"Замечательный герой заставил нас всех задуматься – есть ли у наших детей детство? Сложные взаимоотношения между нами впрямую заставляют наших детей жить своей жизнью... Отзывы депутатов, родителей, дедушек и бабушек, самих детей, тинейджеров, которые пришли и сказали, что фильм заставил их заплакать, – для меня это высшая оценка картине. Если фильм вызывает такие добрые чувства – это и есть настоящее кино", - написала Останина.

Она добавила, что "Чебурашка" послужит импульсом сообществу кинематографистов. И совершенно правильно президент РФ издал распоряжение о полном бюджетном финансировании детского кино и поправки в закон о кинематографии о выделении этих средств.

Руководитель Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко заявил перед показом, что для всех кинематографистов успех "Чебурашки" - это большая победа, которая внушает надежду, что в России могут снимать собственное кино.

"Мы можем быть конкурентами западным фильмам. Когда ушли недружественные страны из наших кинотеатров, я считаю это временем возможностей для российского кино", — заключил он.

Не всем, однако, "Чебурашка" пришелся по душе. Актер и депутат Дмитрий Певцов назвал фильм скучным, бессмысленным и пошлым, а его создатели просто хотели заработать деньги на детях. Он раскритиковал агрессию в фильме и эксплуатацию советских образов.

Еще до выхода фильма в прокат режиссер "Ежика в тумане" Юрий Норштейн назвал "Чебурашку" "бессмыслицей и антихудожественностью". По его мнению, создатели не поняли Чебурашку, превратив в некоего компьютерного "зубастика". Также выход "Чебурашки" не понравился философу Александру Дугину, который считает этот образ не тем, который нужен для победы.