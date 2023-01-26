Школы и детсады Карабаха закрыты из-за Лачинского коридора, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никола Пашинян сообщил о том, что детские сады, школы и вузы в Нагорном Карабахе уже месяц закрыты.

Это, по данным премьера, произошло из-за перекрытия Лачинского коридора и газоснабжения, пишет ТАСС.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022-го. МИД Армении обвиняет в перекрытии коридора группу неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. В Баку заявили, что коридор заблокировал "миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. Он заявил, что, если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, она должна поднять вопрос о наделении своих миротворцев мандатом Совета Безопасности ООН или в регион должен быть отправлен многонациональный миротворческий контингент. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал азербайджанского коллегу разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Главы внешнеполитических ведомств пообщались в середине января 2023 г. по телефону.