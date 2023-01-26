Школы и детсады Карабаха закрыты из-за Лачинского коридора, - Пашинян

26 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Школы и детсады Карабаха закрыты из-за Лачинского коридора, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никола Пашинян сообщил о том, что детские сады, школы и вузы в Нагорном Карабахе уже месяц закрыты.
Читайте также:

Это, по данным премьера, произошло из-за перекрытия Лачинского коридора и газоснабжения, пишет ТАСС.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022-го. МИД Армении обвиняет в перекрытии коридора группу неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. В Баку заявили, что коридор заблокировал "миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. Он заявил, что, если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, она должна поднять вопрос о наделении своих миротворцев мандатом Совета Безопасности ООН или в регион должен быть отправлен многонациональный миротворческий контингент. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал азербайджанского коллегу разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Главы внешнеполитических ведомств пообщались в середине января 2023 г. по телефону.

Теги: Лачинский коридор, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Армения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети