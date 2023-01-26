26 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Житель Новоуральска из ЧВК "Вагнер" погиб в зоне СВО

Еще один житель закрытого города Новоуральск погиб в зоне специальной военной операции.

Как сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети, сегодня город прощается с Олегом Лариным. Мужчине был 31 год.

"30 октября Олег ушел добровольцем в ЧВК "Вагнер", а 7 декабря погиб под Артемовском от кровопотери после осколочного ранения. За отвагу награжден посмертно медалью", - рассказал Тюменцев. Мэр выразил свои соболезнования родным и близким Ларина.

Напомним, что недавно в зоне СВО погиб мобилизованный житель Новоуральска Дмитрий Сметанин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин назвал "скотством" отказ мэрии Камышловского района Свердловской области захоронить с почестями погибшего в ходе СВО уральского бойца ЧВК "Вагнер". Его поддержал лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, который призвал региональных чиновников отправить своих детей на фронт.

Теги: Новоуральск, ЧВК, погиб, прощание



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