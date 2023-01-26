Депутат Госдумы призвал изменить статус СВО из-за поставок танков Украине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус специальной военной операции на фоне решений США и Германии поставить танки Украине.

Парламентарий подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.

"Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы", — приводит его слова РИА Новости.

25 января стало известно, что ФРГ направит Киеву 14 танков Leopard. Кроме того, Берлин согласился предоставитт разрешение на экспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов.

США передадут Украине 31 танк Abrams, заявил президент страны Джо Байден. По его словам, активные боевые действия с усилением наступательных операций РФ и контрнаступлением Украины ожидаются уже в ближайшие недели.