26 Января 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: raskat-caviar.com/скрин

Астраханским осетроводам помогут - губернатор поручил разработать и реализовать дорожную карту для решения вопроса садков на вододелителях

Перспективы трёх крупнейших в Астраханской области рыбоводческих хозяйств - «Белуга», «Раскат» и «Акватрейд» - обсуждали накануне на совещании под председательством губернатора региона Игоря Бабушкина.

Компании более 20 лет занимаются воспроизводством осетровых и выращивают ежегодно 1300 тонн рыбы и около 15 тонн черной икры. Предприятия имеют статус племенных и занимают лидирующие позиции на российском рынке. Кроме того, ежегодно в бюджет области от них поступает почти 100 млн рублей налоговых отчислений, сообщает пресс-центр правительства Астраханской области.

осетр, рыба, икра(2023)|Фото: РИА Новости/Александр Поготов

Садки с уникальным маточным стадом располагаются на территории вододелителей недалеко от города Нариманов и на реке Бушма в Приволжском районе. Около года назад по результатам проверки южная транспортная прокуратура вынесла решение убрать хозяйства. Все действующие договоры аренды заключались с администрацией Волжского бассейна внутренних водных путей. По уставу учреждение может сдавать в аренду территории шлюзов исключительно для размещения плавсредств. Рыбоводные садки юридически к таковым не относятся.

Ситуация усложняется тем, что переместить уникальное стадо осетровых без потерь поголовья практически невозможно. В результате осетроводческие хозяйства могут прекратить деятельность.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-центр правительства Астраханской области

Сложность вопроса потребовала вмешательства лично губернатора. По поручению Игоря Бабушкина министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области совместно с собственником гидротехнического имущества разработало дорожную карту решения проблемы. В течение ближайшей недели будет готов план мероприятий для полной легализации нахождения рыбоводческих компаний на территории вододелителя.

Теги: осетровые, игорь бабушкин, рабоводческие хозяйства, черная икра



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