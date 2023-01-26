26 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот со страницы Владислава Пинаева / vk.com/pinaev_vladislav

Глава Нижнего Тагила показал, как будет выглядеть новая детская больница с вертолетной площадкой

В Нижнем Тагиле построят детскую многопрофильную больницу с вертолетной площадкой, которая, по словам градоначальника Владислава Пинаева, станет настоящим украшением города. О том, как будет выглядеть медучреждение, мэр рассказал в своих социальных сетях.

"Подготовлены предпроектные решения строительства Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. На рабочей встрече с представителями регионального минстроя обсудили расположение больницы, логистику. Очень надеюсь, что вопрос нескольких десятилетий сдвинется с мертвой точки, и город получит современное медицинское учреждение", - написал Пинаев.

Проект Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: скриншот со страницы Владислава Пинаева / vk.com/pinaev_vladislav

Больница расположится на первой линии Уральского проспекта. В медучреждении оборудуют операционный блок на четыре операционные, отделение экстренного приема, отделение анестезиологии, неврологическое отделение, травмпункт, а также отделение интенсивной терапии для недоношенных детей.

Проект Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: скриншот со страницы Владислава Пинаева / vk.com/pinaev_vladislav

Теги: детская больница, вертолетная площадка, Нижний Тагил, Пинаев



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