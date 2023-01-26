В четырех свердловских городах будет выставлен Кубок Гагарина

В Свердловскую область привезут главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина.

Как сообщили Накануне.RU в компании "Ростелеком", которая стала одним из организаторов тура кубка, этот приз будет экспонироваться на культурных и спортивных площадках городов Среднего Урала в рамках партнерства провайдера и КХЛ. Трофей передвигается по стране в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении и в сопровождении ФГУП "Главный центр специальной связи". Его перевозят на автомобиле с пневмоподвеской и вооруженной охраной, а переносят минимум два человека и исключительно в перчатках.

В Свердловской области Кубок Гагарина смогут увидеть жители сразу четырех городов. 1 февраля трофей приедет в Нижний Тагил и будет экспонироваться в ТРЦ Depo с 18:00 до 20:00. 2 февраля кубок привезут в Каменск-Уральский и выставят в "Каменск-Арене" с 14:00 до 17:00.

3 февраля хоккейный приз прибудет в первоуральский Инновационный культурный центр, где будет доступен для всех желающих с 14:00 до 16:30. А 4 февраля Кубок Гагарина доберется и до Екатеринбурга – его покажут в ТРЦ VEER Mall c 14:00 до 19:00.

Все желающие смогут сфотографироваться на фоне главного трофея КХЛ. Также запланированы различные викторины и конкурсы.