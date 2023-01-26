Российские силы закрепилась на окраинах Угледара, идут бои

Российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", - цитирует его ТАСС.

По словам Кимаковского, сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи, "как это успешно делалось в районе Соледара и сейчас делается в районе Артемовска".

23 января штаб Территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска.

19 января сообщалось о о взятии подразделениями ЧВК "Вагнер" под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском.