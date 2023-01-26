26 Января 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Телекомпания ВЕТТА 24&quot;

Пермского депутата, выступающего за цензуру, поймали на любви к красивой жизни и западным брендам

Самого богатого депутата пермской городской думы Владимира Плотникова, который посетовал на молодежь, смотрящую "за забор" на Запад, поймали на любви к красивой заграничной жизни, передает корреспондент Накануне.RU.

В запрещенной в России социальной сети опубликованы фотографии парламентария вместе с женой и дочерью на Мальдивах, в Австрии, Хорватии и Италии. Примечательно, что некоторые снимки были сделаны уже после начала специальной военной операции.

"Снимки в брендах Dior и Louis Vuitton, солнце и красивая жизнь. Судя по геодате — фото сделаны в самый разгар СВО в 2022-м, последние датируются декабрем. Когда отцензурировал всех, кроме себя", - пишет telegram-канал "Борус".

Напомним, 24 января депутат пермской городской думы Владимир Плотников заявил о необходимости ужесточения цензуры. Вопрос был поднят в рамках обсуждения патриотического воспитания. По словам Плотникова, в свое время было упущено воспитание идеологии и сейчас "навальнисты" могут просочиться в центры воспитания молодежи и рассказывать детям, что "Дом-2" - это хорошо, что Моргенштерн (рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, признан в РФ иностранным агентом) — это хорошо.

"Нам нужны активисты, у которых голова заточена именно на любовь к своей родине, патриотизм, которые не смотрели бы “за забор”, как там американцы живут или европейцы. Мы сейчас все увидели. Спецоперация показала нам, куда мы шли и чего добились. Очень хотелось бы, чтобы мы нормально к этому подходили, и цензура нам очень нужна", - выразил мнение парламентарий.

Владимир Плотников(2023)|Фото: скриншот с youtube-канала "Телекомпания ВЕТТА 24"

Плотников предложил уделить особое внимание развитию общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". Он предложил создать в каждом районе молодежные советы, которые способствовали распространению государственной идеологии и предложил подключить к этому церковь, назвав происходящее "борьбой с дьяволом".

"Идет борьба между дьяволом и богом, понимаете? Я имею в виду, дьявол — это Запад, который навязывает нам вот это все. Нам нужны нормальные человеческие ценности. Нужно, чтобы священники тоже принимали участие, потому что у нас очень слабая религия. Мы должны воспитывать молодежь, говорить, что у них есть рамки и за "буйки" заплывать нельзя",— завершил свое выступление парламентарий.

Теги: цензура, патриотическое воспитание, депутаты, Владимир Плотников



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