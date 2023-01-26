В Челябинске суд оставил в силе приговор директору компании за хищение 39 млн рублей при реконструкция биатлонного комплекса

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор директору ООО "Стройтранссоюз", осужденному к 4 годам в колонии общего режима за мошенничество при строительстве биатлонного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии следствия, обвиняемый воспользовался отсутствием надлежащего контроля со стороны директора спортшколы имени Ишмуратовой и вносил заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения как об объемах и видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования на объекте, так и о стоимости затрат на их выполнение и поставку.

В результате обвиняемый похитил более 39 млн руб.

Приговор обжаловали осужденный и его адвокаты, указывая на недоказанность вины в совершенном преступлении. Суд оставил жалобу без удовлетворения.