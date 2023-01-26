Игорь Бабушкин астраханским студентам: Здесь невероятная энергетика молодости

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в день российского студенчества встретился с будущими педагогами. Пресс-центр правительства региона сообщает, что участники встречи обсудили с главой региона в том числе вопросы зарплаты и льгот для педагогов, введение должности советника по воспитательной работе в школах, программы, позволяющие в короткий срок стать руководителем.

«Когда ты каждую минуту отдаёшь земле, на которой находишься, когда ты нацелен на развитие и результат, ты становишься её частью. За три с половиной года я полюбил Астраханскую область и людей, которые здесь живут. Безусловно, есть проблемы, которые копились годами, но есть и поле для действия. Сегодня я с удовольствием этим занимаюсь. Отвечая на вопрос, скажу: да, я считаю себя астраханцем», – отметил Игорь Бабушкин.

Глава региона поинтересовался у ректора АГУ Константина Маркелова и будущих педагогов, в какой момент приходит решение отказаться от преподавания и что необходимо сделать региональному правительству, чтобы после получения диплома выпускники шли работать в школы.

На данный момент в Астраханской области на педагогических специальностях обучаются 3,5 тысячи студентов. Примерно 700 человек ежегодно получают дипломы бакалавров или магистров, из них в прошлом году только 201 выпускник пришёл работать в школу, при этом свободных вакансий в регионе – 450.

«Я всегда с большим удовольствием прихожу в студенческую аудиторию. Здесь невероятная энергетика молодости. Принимая решение об особом статусе этого года, наш Президент ставил целью не только укрепить престиж учительской профессии, но и повысить интерес молодёжи к творческому процессу обучения и воспитания личности», – сказал на встрече с астраханскими студентами глава региона.