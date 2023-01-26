26 Января 2023
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Политика В России За рубежом
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Глава Nord Stream 2 пытался узнать у Путина о целях СВО

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг впервые с начала военной спецоперации РФ дал интервью. Он рассказал изданию Zeit, что лично спрашивал у президента России Владимира Путина о целях СВО и так и не смог их узнать.

"Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска хотят взять Киев. <...> Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?" – спросил Варниг у Путина при личной встрече. На это президент ответил: "Это государственная тайна".

Путин также предложил Варнигу переехать с семьей в Москву, но тот отказался. При этом сейчас в Германии с ним никто не хочет иметь дел, его счета заморожены, передает "Коммерсант".

Теги: Nord Stream 2, маттиас варниг, владимир путин, сво



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