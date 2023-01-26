Реализация нацпроектов в Новосибирской области идет рекордными темпами - 46 проектов на 54 млрд рублей

Объем финансирования нацпроектов в Новосибирской области будет увеличиваться. На сессии Законодательного Cобрания Новосибирской области министр экономического развития региона Лев Решетников доложил о ходе реализации региональных проектов и их исполнении за прошедший год.

«На реализацию 46 региональных проектов в 2022 году было направлено 54,23 млрд рублей, из которых 30,41 млрд рублей – средства федерального бюджета, 23,8 млрд. рублей средства консолидированного бюджета Новосибирской области», – отметил министр.

Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, с начала реализации нацпроектов в области объем финансирования вырос на 82%.

«За три года реализации нацпроектов на территории региона в период с 2019 по 2022 было освоено более 153 млрд рублей. Эти средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий. Несмотря на макроэкономические и геополитические риски, с которыми мы сталкивались в прошлом году, все региональные проекты обеспечены федеральным и региональным финансированием», – сообщил Лев Решетников.

В частности, в 2019 году общий объем составлял 29,7 млрд. рублей, из них средства федерального бюджета составили 14,3 млрд. рублей, в 2022 году общий объем – 54,3 млрд. рублей, из них федеральный бюджет направил 30,4 млрд. рублей. С 2019 года объем финансирования нацпроектов увеличился на 82%, объем федеральных средств – на 113%.

В Новосибирской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» порядка 1,7 млрд рублей было направлено на расселение аварийного и ветхого жилья, в результате более 1700 жителей региона улучшили жилищные условия. Благоустроено 116 дворовых территорий и 69 общественных пространств, продолжаются работы по строительству 6 объектов системы водоснабжения и водоочистки в муниципалитетах.

По нацпроекту «Здравоохранение» в области построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов, здания 3 поликлиник и 2 врачебных амбулаторий, продолжается работа по цифровизации системы здравоохранения. По нацпроекту «Демография» в 2022 году более 50 тысяч семей получили господдержку, получен акт ввода в эксплуатацию Многофункциональной ледовой арены, построен детский сад в г. Тогучин. Нацпроект «Культура» позволил реконструировать здание для Новосибирского театра под управлением С. Афанасьева, построены Дома культуры в п. Мирный Тогучинского района и с. Веселый кут Купинского района. По нацпроекту «Образование» построены школы в Советском районе г. Новосибирска и п. Восход. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» более 1,5 тысяч предпринимателей получили комплексные услуги для комфортного ведения бизнеса, объем их финансовой поддержки составил более 10 млрд руб. Активную фазу нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году завершили 18 предприятий региона.

В 2023 году в Новосибирской области продолжится реализация 46 региональных проектов с начальным общим финансированием 44,73 млрд. рублей.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил освоение средств на реализацию национальных проектов в 2022 году. «Поставлен очередной рекорд – регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году», – подчеркнул губернатор.