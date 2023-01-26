Нидерланды, Португалия и Канада готовятся поставить танки Leopard Украине

К планам передать Украине танки Leopard присоединились Португалия и Канада.

Оттава рассматривает возможность передачи Киеву четырех или пяти танков Leopard 2. Об этом сообщает канадский телеканал CBC News, ссылаясь на высокопоставленные источники.

Португалия может передать Украине четыре танка Leopard 2, сообщила газета Correio da Manha со ссылкой на источники в правительстве. В МИД Португалии отметили, что транспортировка тяжелой техники на Украину может занять два-три месяца, передает РИА Новости.

Кроме того, о готовности предоставить Киеву танки Leopard заявили в Финляндии и Нидерландах.

25 января стало известно, что ФРГ направит Киеву 14 танков Leopard. Кроме того, Берлин согласился предоставитт разрешение на экспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов.