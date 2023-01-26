26 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Администрация Сургутского района

Беженцы Херсона получили первые квартиры в Свердловской области

Жители Херсонской области, вынужденные переселиться на Средний Урал, получили первые четыре квартиры и один дом, выданные по жилищным сертификатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство строительства и развития инфраструктуры.

В Свердловской области подали список на выдачу 70 сертификатов для 125 человек на общую сумму 244 млн рублей. Из них были реализованы первые пять.

"На пять полученных сертификатов уже приобретено: две квартиры в Екатеринбурге (одна площадью 19,2 кв. м, другая площадью 58 кв. м - квартира куплена на два сертификата), жилой дом в городе Нижние Серги (площадью 174,7 кв. м), квартира в Тавде (площадью 52,3 кв. м)", - сообщили в министерстве, добавив, что остальные пока все еще ищут подходящее жилье.

Сумма в сертификате зависит от количества членов семьи, а также нормы "квадратов" на человека и стоимости 1 кв.м. На второе полугодие 2022 года эта сумма составляет 83,4 тыс. рублей. Общая площадь жилья для одного переселенца составляет 33 кв.м., для семьи из двух человек - 42 кв.м., а для семей из трех и более - по 18 кв.м. на каждого члена семьи. Средний размер сертификата составляет 3,5 млн рублей, максимальный - 9 млн рублей, рассчитанный на семью из шести человек.

В ноябре ВС РФ оставили правый берег Днепра, в рамках объявленной эвакуации его тогда покинули и более 100 тыс. человек из числа гражданского населения. Правительство пообещало им сертификаты на жилье в любом регионе РФ. Эвакуация для мирных жителей левобережья по-прежнему доступна, но большая часть из "левобережных" уже возвращается в свои дома.

Теги: беженцы, переселенцы, Херсон, квартира, дом



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