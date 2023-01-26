В Нижнем Тагиле проверяют школу, где девочку пнули ногой по лицу

В Нижнем Тагиле проверяют информацию о жестоком избиении школьницы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в средней школе №33. Известно, что встреча сверстниц произошла в туалете, где девушка-подросток со всей силы пнула ногой по лицу другой девочке. При этом избиение снимали на камеру мобильного телефона.

Прокуроры намерены оценить соблюдение администрацией школы законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также речь пойдет о работе органов системы профилактики противоправных действий среди подростков.

Свою проверку начал и Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, устанавливаются обстоятельства инцидента. Выясняется, все ли необходимые меры приняла администрация школы для обеспечения безопасности своих учеников.

"Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки, будет проведена экспертиза. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - заключили в ведомстве.