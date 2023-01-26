26 Января 2023
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Общество В России
Фото: youtube.com

СК просят завести уголовное дело на Слепакова из-за его "колыбельной песни"

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести в отношении юмориста Семена Слепакова проверку из-за его песни о смерти российского солдата. Об этом сообщил директор фонда Александр Карабанов.

Как передает ТАСС, Слепакова просят проверить по ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ").

Также фонд обратился в Минюст с инициативой о внесении артиста в реестр иностранных агентов.

Ранее переехавший в Израиль бывший резидент Comedy Club опубликовал в соцсетях "колыбельную" от лица матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою.

Сенатор Константин Долгов призвал запретить Слепакову всю концертную деятельность в России, в том числе корпоративы.

Теги: слепаков, колыбельная, уголовное дело



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