СК просят завести уголовное дело на Слепакова из-за его "колыбельной песни"

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести в отношении юмориста Семена Слепакова проверку из-за его песни о смерти российского солдата. Об этом сообщил директор фонда Александр Карабанов.

Как передает ТАСС, Слепакова просят проверить по ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ").

Также фонд обратился в Минюст с инициативой о внесении артиста в реестр иностранных агентов.

Ранее переехавший в Израиль бывший резидент Comedy Club опубликовал в соцсетях "колыбельную" от лица матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою.

Сенатор Константин Долгов призвал запретить Слепакову всю концертную деятельность в России, в том числе корпоративы.