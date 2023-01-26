Медведчук привел обстоятельства своего обмена

26 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России Украина
Фото: Униан

Медведчук привел обстоятельства своего обмена

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что до последнего сомневался в том, что Киев его обменяет. По его словам, перед обменом испытывал разнообразные эмоции.
Читайте также:

"Потому что, с одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдет. С другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться. И, собственно говоря, когда я узнал накануне 21 сентября (если быть точным, 20 сентября 2022 г.) о том, что этот обмен состоится, и 21-го меня перемещали сначала на самолете в Польшу, где я находился в самолете фактически 12 или 14 часов. И я видел, что шли переговоры", - сказал в интервью RT Медведчук.

По словам политика, перед обменом его сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые постоянно вели какие-то переговоры.

"И я понимал, что не все так складывается, как минимум, с их слов, чтобы говорить или быть уверенным в том, что этот обмен состоится. И эти сомнения были напрасными, как потом выяснилось. Но я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, где я уже вышел, увидел российский самолет и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место", - сказал Медведчук.

Он выразил благодарность руководству России за то, что обмен состоялся.

Напомним, ранее Россия и Украина провели обмен пленными при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Украине выдали, в числе прочих, командиров батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен). Среди переданных России оказался и Медведчук, что подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Позже президент Турции Реджеп Эрдоган намекнул на то, что после освобождения из украинского плена Медведчук отправлен в Россию.

Теги: Виктор Медведчук, обмен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.09.2022 14:37 Мск Эрдоган намекнул на то, что освобожденный из плена Медведчук отправлен в Россию
Ранее 22.09.2022 13:30 Мск Медведчук освобожден из украинского плена, - Пушилин
Ранее 22.09.2022 12:00 Мск Минобороны РФ объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины
Ранее 22.09.2022 06:41 Мск Эрдоган заявил, что обмен пленных "приближает завершение конфликта"
Ранее 22.09.2022 02:22 Мск Украина и РФ провели обмен пленными, среди которых Виктор Медведчук
Ранее 29.06.2022 19:02 Мск Россия и Украина провели обмен военнопленными: среди переданных Киеву есть бойцы нацбатальонов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети