Медведчук привел обстоятельства своего обмена

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что до последнего сомневался в том, что Киев его обменяет. По его словам, перед обменом испытывал разнообразные эмоции.

"Потому что, с одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдет. С другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться. И, собственно говоря, когда я узнал накануне 21 сентября (если быть точным, 20 сентября 2022 г.) о том, что этот обмен состоится, и 21-го меня перемещали сначала на самолете в Польшу, где я находился в самолете фактически 12 или 14 часов. И я видел, что шли переговоры", - сказал в интервью RT Медведчук.

По словам политика, перед обменом его сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые постоянно вели какие-то переговоры.

"И я понимал, что не все так складывается, как минимум, с их слов, чтобы говорить или быть уверенным в том, что этот обмен состоится. И эти сомнения были напрасными, как потом выяснилось. Но я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, где я уже вышел, увидел российский самолет и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место", - сказал Медведчук.

Он выразил благодарность руководству России за то, что обмен состоялся.

Напомним, ранее Россия и Украина провели обмен пленными при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Украине выдали, в числе прочих, командиров батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен). Среди переданных России оказался и Медведчук, что подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Позже президент Турции Реджеп Эрдоган намекнул на то, что после освобождения из украинского плена Медведчук отправлен в Россию.