26 Января 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Куйвашев утвердил полномочия своих замов: кто и за что отвечает

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, которым утвердил полномочия членов правительства региона.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, таким образом он документально закрепил за своими заместителями и руководителями министерств курируемые ими направления. Так, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов будет курировать деятельность министерства финансов, департаментов госзакупок, внутренней политики, информационной политики и Региональной энергетической комиссии.

Первый замгубернатора Алексей Шмыков отвечает за деятельность министерства экономики и территориального развития, министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов и экологии, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департамента ветеринарии и департамент животного мира.

Замгубернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников организует разработку текущего плана мероприятий главы региона и плана работы кабинета министров, документооборот губернатора и правительства, а также работу по обращению граждан, организаций и общественных объединений, реализацию контрольных полномочий губернатора.

Что касается остальных заместителей Куйвашева, то Дмитрий Ионин отвечает за Минцифры, министерство инвестиций и развития, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Дмитрий Ионин(2022)|Фото: Накануне.RU

Василий Козлов курирует работу министерства международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзора и департамента по труду и занятости.

Павел Креков будет контролировать Минздрав, Минкультуры, министерство образования и молодежной политики, Минсоцполитики и Минспорта.

Сергей Швиндт курирует деятельность министерства строительства и развития инфраструктуры, Минтранса, МинЖКХ, управления госохраны объектов культурного наследия.

вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт(2017)|Фото: Накануне.RU

Азат Салихов будет отвечать за работу министерства общественной безопасности, а также департамента по обеспечению деятельности мировых судей, управления архивами, управления делами губернатора и правительства, управления ЗАГС Свердловской области.

Наконец, Алексей Кузнецов отвечает за сферу управления государственным имуществом. Напомним, осенью чиновник возглавил МУГИСО.

"Иные члены правительства Свердловской области возглавляют соответствующие областные органы государственной власти – это министры и директора департаментов. Подписанный губернатором указ будет опубликован на официальном портале правовой информации", - уточнили в ДИП.

Теги: Куйвашев, полномочия, заместители, губернатор



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