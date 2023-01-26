Бывшему депутату Госдумы Бурнашову смягчили приговор за "пьяное общение" с ГИБДД

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске изменил приговор экс-депутату Госдумы Алексею Бурнашову, сообщает пермская краевая газета "Звезда" со ссылкой на адвоката бывшего политика Наталью Турунцеву.

По ее словам, кассационная инстанция исключила квалификационный признак "публичное оскорбление представителя власти при исполнении" как излишне вмененный. В результате, срок наказания был сокращен на один месяц.

Как сообщало Накануне.RU, бывший депутат обвинялся в применении насилия к представителю власти и его публичном оскорблении. Алексей Бурнашов, еще являясь депутатом Госдумы, в июле 2021 г. был остановлен сотрудниками ДПС. Сообщалось, что 8 июля депутат, находившийся за рулем своего Mercedes, нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки.

Позднее Бурнашов принес правоохранителям извинения. В "Единой России" осудили коллегу по партии. Обвинение просило о пяти годах лишения свободы. Сам депутат просил оставить его на свободе.

Ленинский районный суд приговорил экс-депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и двум месяцам исправительных работ. Его взяли под стражу в зале суда.

Экс-депутат попытался обжаловать приговор, чтобы заменить реальный срок на условный.

Краевой суд апелляции и осужденного, и обвинения отклонил. Но кассационная инстанция посчитала, что насилие бывший член нижней палаты Федерального Собрания от Пермского края совершил без оскорблений.