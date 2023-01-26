В Деревне Универсиады открыли первые два общежития

В Деревне Универсиады, которая сейчас переименована в Деревню Международного фестиваля университетского спорта, ввели в эксплуатацию первые два студенческих общежития. В августе здесь разместятся участники игр, а после и студенты Уральского федерального университета.

Во время соревнований в двух новых общежитиях разместятся 3,4 тыс. гостей. После стартует реализация проекта по созданию инфраструктуры для 7,7 тыс. студентов IT-направлений, а также будущих экономистов, управленцев, лицеистов СУНЦ УрФУ. Студенты уже успели оценить функционал помещений. Помимо кабинетов с компьютерами и прачечных, учащиеся смогут комфортно проживать в комнатах с личными санузлами и кухнями. Предусмотрены и комнаты для маломобильных граждан, где все шкафы и техника расположены в доступности проживающего.

"Когда наш холдинг "Синара-Девелопмент" приступил к реализации этого проекта, одним из самых главных моментов, который был реализован в проектных решениях, — это комплексный подход. Инфраструктурно здесь созданы уникальные возможности. И мне кажется, без ложной скромности —сегодня в России такого рода территорий именно для студентов, конечно, нет. С учетом того, что будут строиться кампус, учебные здания, — это будет действительно новая территория — территория очень высокого качества", — сказал генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

В апреле прошлого года в Международной федерации студенческого спорта объявили об отложении права Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Соревнования должны были состояться в августе нынешнего года. Позже стало известно, что вместо этого в городе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.