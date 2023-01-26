26 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Свердловская область&quot; / t.me/miduralofficial

В Деревне Универсиады открыли первые два общежития 

В Деревне Универсиады, которая сейчас переименована в Деревню Международного фестиваля университетского спорта, ввели в эксплуатацию первые два студенческих общежития. В августе здесь разместятся участники игр, а после и студенты Уральского федерального университета.

Общежитие в деревне Международного фестиваля университетского спорта(2023)|Фото: скриншот с telegram-канала "Свердловская область" / t.me/miduralofficial

Общежитие в деревне Международного фестиваля университетского спорта(2023)|Фото: скриншот с telegram-канала "Свердловская область" / t.me/miduralofficial

Во время соревнований в двух новых общежитиях разместятся 3,4 тыс. гостей. После стартует реализация проекта по созданию инфраструктуры для 7,7 тыс. студентов IT-направлений, а также будущих экономистов, управленцев, лицеистов СУНЦ УрФУ. Студенты уже успели оценить функционал помещений. Помимо кабинетов с компьютерами и прачечных, учащиеся смогут комфортно проживать в комнатах с личными санузлами и кухнями. Предусмотрены и комнаты для маломобильных граждан, где все шкафы и техника расположены в доступности проживающего.

Общежитие в деревне Международного фестиваля университетского спорта(2023)|Фото: скриншот с telegram-канала "Свердловская область" / t.me/miduralofficial

"Когда наш холдинг "Синара-Девелопмент" приступил к реализации этого проекта, одним из самых главных моментов, который был реализован в проектных решениях, — это комплексный подход. Инфраструктурно здесь созданы уникальные возможности. И мне кажется, без ложной скромности —сегодня в России такого рода территорий именно для студентов, конечно, нет. С учетом того, что будут строиться кампус, учебные здания, — это будет действительно новая территория — территория очень высокого качества", — сказал генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

В апреле прошлого года в Международной федерации студенческого спорта объявили об отложении права Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Соревнования должны были состояться в августе нынешнего года. Позже стало известно, что вместо этого в городе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Теги: Деревня Универсиады, общежитие, студент



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