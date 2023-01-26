Бывший заместитель главврача в Прикамье пытался дать взятку ФСБ в сумме 50 тысяч долларов

В Перми перед судом предстанет бывший заместитель главного врача, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также в обещании и предложении посредничества во взяточничестве в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, на протяжении 2021 года сотрудниками ФСБ России проводились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с заключением государственных контрактов в одном из медицинских учреждений Пермского края.

Для дачи объяснений также вызывались подрядчики медучреждения в Санкт-Петербурге. Понимая, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут повлечь негативные последствия для репутации медучреждения, проведение доследственных проверок или возбуждение уголовных дел, заместитель главного врача подыскал ранее судимого жителя Москвы, которому предложил выступить посредником в передаче от представителя одного из поставщиков медицинских изделий взятки в сумме $50 тыс. сотрудникам ФСБ России за прекращение оперативно-розыскных мероприятий.

Однако обвиняемый не смог довести свои действия до конца по независящим от него обстоятельствам. Кроме того, своему непосредственному руководителю, главному врачу медицинского учреждения, он предложил и пообещал свое посредничество в передаче взятки за незаконные действия.

После возбуждения указанного уголовного дела обвиняемый был задержан и заключен под стражу.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении жителя города Москвы, обвиняемого в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в настоящее время рассматривается судом.