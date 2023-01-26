В Минэкономразвития выступили против принудительного лицензирования импортного кино

Минэкономразвития РФ не поддерживает предложение сенаторов разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос комитета Совфеда по экономической политике (есть в распоряжении ТАСС).

"Минэкономразвития России сообщает, что содержащиеся в обращении предложения о внесении изменений в законодательство РФ не поддерживаются, в том числе, в связи с тем, что могут повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является Российская Федерация, а также негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и имущественных прав", - говорится в документе, подписанном замглавы министерства Максимом Колесниковым.

Как подчеркивается в официальном ответе Минкультуры РФ (также есть в распоряжении ТАСС), российское гражданское законодательство охраняет права на результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальную собственность. При этом в министерстве отмечают, что ограничение исключительного права на произведение науки, литературы или искусства может быть введено только в виде прямой нормы закона, устанавливающей вид произведения либо объекта смежных прав и конкретные способы его использования, допускаемые без согласия правообладателей. Кроме того, в такой норме закона должен быть прописан механизм сбора вознаграждения для соответствующих правообладателей. Предложение сенаторов, как отмечают в ведомстве, требует существенной доработки, поскольку текст законопроекта комитета в представленной редакции "создает правовую неопределенность".

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сообщил агентству, что прекращение в связи с проведением специальной военной операции на Украине лицензирования фильмов для российских пользователей иностранными компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими, в то время как за пределами России указанные кинофильмы правомерно обнародованы и лицензируются, "противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей".