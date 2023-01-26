26 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Thomas Peter / Reuters

В России резко выросло число вакансий для айтишников

В России значительно выросло число вакансий для IT-специалистов. В январе на портале сервиса HeadHunter было размещено 58,7 тыс. таких вакансий – это на 63% больше, чем в январе прошлого года. В HH говорят, что рост числа вакансий начался в ноябре. Специалисты объясняют это появлением определенности на 2023 год и осенней волной релокации, когда часть айтишников уволилась при переезде в другую страну, пишет "Коммерсант".

Сейчас больше всего требуется инженеры, программисты и разработчики, web-инженеры, системные администраторы, аналитики и разработчики игр. Средняя зарплата составляет 60–150 тыс. руб. в месяц.

Аналогичный тренд дает и изучение вакансий на сервисе "Авито Работа": в 2022 году число IT-вакансий выросло только на 7%, а в январе – сразу на 52%.

По данным Росстата только за апрель 2022 года РФ требовалось больше миллиона IT-специалистов, что составляло 1,8% от емкости всего трудового рынка.

Теги: айтишники, вакансии, россия



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