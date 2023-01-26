26 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Fernglas&quot;

Сотни жителей Мюнхена вышли на протест против поставок немецких танков Украине

Демонстрация против поставок немецких танков и вооружения Украине состоялась в Мюнхене в ночь на четверг. На улицы вышли сотни жителей, они прошли по городу за барабанщиками.

Организатором демонстрации выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает"), позиционирующая себя вне политики, сообщает РИА Новости. Активисты выступают за мир между странами без оружия и санкций.

Демонстранты собирались на центральной площади Мюнхена перед ратушей на Мариенплаце. На плакатах и флагах протестующих можно было увидеть надписи с призывами к миру и критикой поставок танков Киеву.

25 января стало известно, что ФРГ направит Киеву 14 танков Leopard. Кроме того, Берлин предоставит разрешение на экспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов.

Теги: мюнхен, танки, украина, демонстрация



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