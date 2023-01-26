В Магнитогорске СК возбудил уголовное дело после госпитализации младенца из-за обрезания

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело из-за госпитализации младенца после проведения обрезания в домашних условиях.

Напомним, новорожденного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после обрезания крайней плоти в домашних условиях. За жизнь мальчика борются врачи. Он находится в отделении реанимации. Процедура была проведена лицом, не имеющим должной квалификации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, уголовное дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.