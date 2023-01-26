26 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следователи начали проверку больницы, где врачи оставили катетер в сердце новорожденного

Свердловские следователи приступили к проверке информации о халатности врачей в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Ранее семейная пара из Нижнего Тагила рассказывала, что медики установили их новорожденному ребенку катетер, часть которого оборвалась и дошла до сердца мальчика.

Напомним, что после двух неудачных операций родителям сказали просто смириться с ситуацией, заверив, что жизни ребенка ничего не угрожает, а исправить случившееся невозможно. Молодые родители не согласились с такими утверждениями и обратились к столичным специалистам, которые сообщили о риске для жизни новорожденного и необходимости проведения операции. В Москве катетер достали, и сейчас с ребенком все в порядке, однако родители уверены, что в екатеринбургской больнице врачи отнеслись с халатностью к жизни их сына.

"В ходе процессуальной проверки опрашиваются родственники ребёнка и медицинские работники, истребуется интересующая следствие медицинская документация, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью малолетнего. Выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее председатель СК России поручал руководству СУ по Свердловской области представить доклад по обстоятельствам произошедшего.

Теги: халатность, врач, операция, новорожденный, Екатеринбург, Москва, СКР



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