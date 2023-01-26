В Москву прилетела новый посол США в России Линн Трейси

Новый посол США в Москве Линн Трейси прибыла в Россию. Американская дипмиссия опубликовала в своих соцсетях фото Трейси в аэропорту после прилета.

Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года. Она кадровый сотрудник высшего звена дипломатической службы. Последним местом ее службы был пост посла в Армении. Перед этим она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии в Государственном департаменте США (2017-2018) и заместителем главы миссии в посольстве США в Москве (2014-2017).

В числе других ее руководящих должностей — пост заместителя помощника государственного секретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии в Государственном департаменте (2012-2014) и пост заместителя главы миссии в посольстве США в Ашхабаде (Туркменистан) (2010-2011). Трейси была главой консульства США в Пешаваре (Пакистан) (2006-2009) и главой отделения посольства США в Астане (Казахстан) (2004-2006). Помимо этого направлялась на работу за рубежом в посольства США в Кабуле (Афганистан) и Бишкеке (Кыргызстан).

Она получила степень бакалавра советологии в Университете Джорджии и кандидата юридических наук в Университете Акрона.