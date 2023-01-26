В Екатеринбурге проверяют детсад, где девочка получила травму на горке

Прокуратура и Следственный комитет разбираются в обстоятельствах инцидента в одном из детских садов Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 25 января в детсаду №180 уральской столицы. Воспитанница 2019 года рождения получила травму.

"На территории дошкольного учреждения имеется горка. На горке наверху в месте, откуда дети скатываются вниз, с двух сторон имеются ограждения. Девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась предметом своей одежды, предположительно, шарфом", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что воспитатель не сразу обнаружила отсутствие ребенка в группе. Когда девочку нашли, в детсад вызвали "скорую помощь". Пострадавшую доставили в больницу. В настоящее время состояние девочки стабилизировано, ей оказывается необходимая медпомощь.

В прокуратуре собираются оценить соблюдение сотрудниками дошкольного учреждения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме этого, речь пойдет о безопасности конструкций на территории детского сада.

Также свою проверку проводит Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

"По итогам проверки ситуации будет дана объективная правовая оценка", - пообещали в ведомстве.