На Дальнем Востоке профсоюз моряков заявил о проблеме судов под удобными флагами

Проблема смены судовых экипажей, которая возникла из-за пандемии коронавируса и ограничений на передвижения между странами, практически решилась. Но к началу 2023 г. в порту Находки встала проблема с китайскими судами под удобными флагами, которые заменили ушедших судовладельцев других стран.

"Если раньше мы добились того, что из 40 судов под удобными флагами, стоящих в порту Находки, 35 судов было покрыто коллективными договорами ITF (Международная федерация транспортных рабочих), все моряки были застрахованы, у всех хорошие условия труда, хорошая зарплата, то сейчас ситуация изменилась кардинально. Сейчас из 40 судов в Находке 37 – китайской принадлежности, хотя флаги у них Панама, Кипр, то есть удобные. Мы видим, как на глазах ухудшились условия труда, судовладельцы выжимают все, что можно выжать из удобного флага", - сказал ТАСС председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Суханов отметил, что в профсоюзе резко сократилось число обращений от моряков, которые раньше касались в основном задержки зарплаты и сложностей со сменой экипажа. По его словам, это связано с тем, что постепенно открываются границы между странами и передвижение между ними упрощается. Вместе с тем увеличилось число китайских судов, работающих под удобными флагами, коллективных договоров и страховок на борту, как правило, нет.

"Удобный флаг" – совокупность условий, предоставляемых владельцам иностранных судов, обеспечивает режим наибольшего благоприятствования и пониженные ставки портовых сборов. Команды таких судов часто ограничены в социальных гарантиях.