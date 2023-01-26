26 Января 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: vk.com/rogozin_do

Рогозин рассказал, как робот "Маркер" будет автоматически поражать Abrams и Leopard

Ударный вариант российского робота "Маркер", который в феврале поступит в зону специальной военной операции, благодаря электронному каталогу образов сможет автоматически засекать и поражать технику на Украине, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard.

"Боевой вариант робота "Маркер" имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков "Абрамс" и "Леопард", "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки", - сообщил бывший глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

По его словам, боевой комплекс также может автоматически распределять цели по приоритету.

"Допустим, он на линии боевого соприкосновения засек Т-64, БТР и какую-то иностранную технику. Дальше робот самостоятельно по приоритету выбирает цель – какая из них наиболее значимая – и поражает ее соответствующими огневыми средствами", - заявил Рогозин.

Отмечается, что в феврале в Донбасс доставят четыре робота "Маркер" как в разведывательном, так и в ударном варианте. Перед боевыми условиями они пройдут обкатку на полигоне, сообщает РИА "Новости".

Ранее экс-президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал передачу западными странами Киеву танков Leopard и Abrams. В своем Telegram-канале он заговорил о расстройстве пищевого поведения.

Теги: Рогозин, робот, спецоперация, танки



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