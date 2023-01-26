26 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Xiaomi и Honor возобновляют активность в России

Китайские компании по производству электроники Xiaomi и Honor возобновили набор персонала в свои российские офисы.

В настоящее время ведется поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Xiaomi и Honor не вели маркетинговую деятельность в России с весны 2022 года.

Как считают эксперты, открытие вакансий говорит о том, что и компании готовы возобновить маркетинговую активность, а в ближайшей перспективе — полноценно вернуться на рынок России. К этому их подталкивают активные шаги конкурентов.

Как сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, у обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирает персонал в России.

Основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова говорит, что есть несколько стратегий присутствия на российском рынке. Первая — когда компания сама занимается продвижением и маркетингом, вторая — когда соответствующая деятельность происходит через партнеров, и третья — когда компании открывает представительство под другим названием.

По данным сотового оператора МТС, в число самых популярных брендов по количеству проданных в России смартфонов за 2022 год входят Xiaomi (33%), Samsung (19%), Realme (14%), Apple (10%) и Tecno (7%), сообщают "Известия".

Ранее торговые сети России и эксперты зафиксировали первое за семь лет сокращение рынка смартфонов.

Теги: Xiaomi, Honor, смартфоны



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