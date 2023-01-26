Санкции не помеха: в российских вузах обучается 400 тысяч иностранных студентов

В вузах России в настоящее время обучаются около 400 тыс. иностранных студентов.

Об этом сообщил министр образования и науки Валерий Фальков. По его словам, несмотря на прекращения сотрудничества с рядом стран из-за санкций, "иностранцы тоже стремятся получить образование в российских вузах". "Поступило больше даже, чем в 2021 г. ", - отметил министр.

Фальков заявил, что студенты из-за рубежа часто выбирают "традиционные" форматы обучения, такие как пятилетний специалитет в медицинских вузах.

"И иностранные студенты, и студенты внутри России выбирают университеты с сильными брендами, которые дают качественное образование, и в последнюю очередь идет обсуждение, какого уровня образование, какой формат: бакалавриат, специалитет, магистратура", – заявил глава ведомства. В 2022 году обсуждался вопрос об отмене болонской системы и отказе от бакалавриата и магистратуры. Однако форма обучения, по словам Фалькова, – это не главное, сообщают "Ведомости".

Ранее ЛДПР подготовила проект закона, которым предлагается установить российским студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, государственную стипендию не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как ожидается, это будет способствовать повышению качества образования.