26 Января 2023
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Экономика В России
Фото: http://topwar.ru

В России создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей

В Москве будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей.

Инвестиции оцениваются в 35 млрд руб. Госкорпорация "Ростех" намеревается объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации — ПК "Салют" и Московского машиностроительного предприятия им. В.В.Чернышева.

На новых мощностях в четырех корпусах общей площадью более 77 тыс. кв. м будут выпускать комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В. Но развитие площадей ОДК будет происходить уже под управлением нового руководства корпорации — в ближайшее время сменится гендиректор ОДК.

Планы напрямую связаны с госпрограммой развития авиапрома, согласно которой до 2030 года авиаотрасли необходимо выпустить около 5 тыс. авиадвигателей разных типов, сотни штук каждый год.

В "Ростехе" заявили, что после ухода Boeing и Airbus стране нужны свои "крылья". План поставок только по пассажирским самолетам — порядка 500 бортов до 2030 года. Плюс обширная вертолетостроительная программа.

Строительство мегакомплекса начнется в этом году. Возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году. В ОДК отметили, что комплекс станет одним из крупнейших предприятий в Москве и обеспечит более 13 тыс. рабочих мест, сообщают "Известия".

Ранее в России узаконили так называемую каннибализацию авиалайнеров. Правительство РФ в конце декабря 2022 года приняло поправки в постановление № 353, дающие право отечественным авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие самолеты.

Теги: авиадвигатели, авиация, самолеты



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Ранее 09.08.2022 05:00 Мск Reuters: Российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти


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