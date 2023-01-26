Продажи умных колонок выросли в России в два раза за год

В России продолжает расти популярность умных колонок с голосовым помощником.

По итогам прошлого количество проданных в стране устройств составило около 3 млн штук, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, и в 6 раз – по сравнению с 2020 годом.

При этом около трети всех проданных колонок граждане купили в декабре.

Оценку рынка в 3 млн штук подтвердил замдиректора по стратегическому развитию группы "F+ tech-Марвел" Станислав Солтицкий. Отмечается, что на спрос повлияли расширение функциональности и разнообразие бюджетных версий устройств, сообщают "Ведомости".

Напомним, в январе 2020 года компания Mail.ru Group выпустила умную колонку под названием "Капсула".