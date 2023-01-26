ЕСПЧ разрешил Украине и Нидерландам судиться с Москвой по делу крушения рейса MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что связанные с делом о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 жалобы подпадают под пространственную юрисдикцию России.

В ЕСПЧ объяснили такое решение "решающим уровнем" влияния России в ЛНР и ДНР, "активным присутствием в Донбассе" российских военных. В сообщении суда говорится, что Москва поставляла ДНР и ЛНР оружие и иное военное оборудование, имела существенное влияние на их военную стратегию.

"Также были предоставлены доказательства политической поддержки «ДНР» и «ЛНР» и активной роли Российской Федерации в их финансировании. Жалобы правительства Украины относительно событий, полностью имевших место на территории, находящейся в руках сепаратистов с 11 мая 2014 г., подпадают, таким образом, под юрисдикцию Российской Федерации", — отметили в ЕСПЧ.

Напомним, новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 объявят весной 2023 года. Информация будет касаться установления личности членов экипажа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" и процесса принятия решения о его развертывании.