Ургант и Монеточка отменили концерты в России

Российский телеведущий Иван Ургант, который также выступает в качестве музыканта под псевдоним Гриша Ургант, отменил концерт.

Выступление было запланировано на 2 февраля на территории завода "Флакон" в Москве. Концерт должен был пройти еще в октябре 2022 года, но был перенесен на февраль.

Об отмене концертов также сообщила певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом). Выступления певицы были запланированы еще на март 2022 года в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Самаре, но их постоянно переносили, сообщает "Коммерсант".

Иван Ургант и Монеточка высказывались против спецоперации. Представители российской элиты просили признать их иностранными агентами.