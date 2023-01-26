Инфляция в России продолжает замедление

C 17 по 23 января цены на плодоовощную продукцию в России увеличились в среднем на 3%.

Огурцы подорожали на 6,3%, репчатый лук – на 5,3%, морковь стала дороже на 3,1%, помидоры – на 2,8%.

Также выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детей - на 0,6%, на сухие молочные смеси для детского питания и черный чай - на 0,4%, на мороженую рыбу, мясные консервы для детского питания и водку - на 0,3%. Сметана, колбасы стали дороже на 0,2%, баранина, свинина, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, обеды в столовой, кафе, закусочной подорожали на 0,1%.

При этом снизились цены на гречку - на 1%, на сахар-песок - на 0,5%, на пшено - на 0,4%, на куриное мясо - на 0,3%, на яйца куриные и пшеничную муку - на 0,2%, на молоко стерилизованное, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания, хлеб ржаной, макаронные изделия и рис - на 0,1%, сообщил в Росстат. С начала января потребительские цены выросли на 0,53%.

По мнению Минэка, нужно достичь таргета по инфляции. Так, в макропрогнозе ведомство ожидает роста цен в 2023 году на уровне 5,5%, целевой диапазон Банка России – 5–7%