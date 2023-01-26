Производитель электрооборудования Legrand покинет рынок РФ

Французская Legrand покидает российский рынок.

"Ввиду текущих обстоятельств, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и на данный момент изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере", — сказано в заявлении компании-производителя электрооборудования.

Российский бизнес Legrand составляет 1,5% от годовых продаж по итогам 2022 года. В Legrand отметили, что уход с российского рынка является "лучшим вариантом" для соблюдения законодательства и обеспечения операций для сотрудников и клиентов.

Из-за решения покинуть российский рынок компания ожидает обесценивание активов на сумму 150 млн евро.

После начала спецоперации крупнейшие западные бренды объявили об уходе с рынка России и приостановке инвестиций. Согласно данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1 тыс. компаний.