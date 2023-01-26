26 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кремле отреагировали на условия МОК для допуска россиян к состязаниям

В заявлениях Международного олимпийского комитета слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи.

"Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи", — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Олимпийский комитет России раскритиковал условия, выдвинутые Международным олимпийским комитетом для участия россиян в международных турнирах. В МОК, напомним, заявили, что выступать смогут те спортсмены, которые не были замечены в активной поддержке СВО, и которые готовы будут выйти на старт под нейтральным флагом.

Теги: МОК, спорт, песков



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Ранее 25.01.2023 21:51 Мск ОКР не согласен с позицией МОК по поводу участия россиян в международных турнирах


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