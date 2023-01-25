26 Января 2023
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Спорт В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

ОКР не согласен с позицией МОК по поводу участия россиян в международных турнирах

Олимпийский комитет России раскритиковал условия, выдвинутые Международным олимпийским комитетом для участия россиян в международных турнирах. В МОК, напомним, заявили, что выступать смогут те спортсмены, которые не были замечены в активной поддержке СВО, и которые готовы будут выйти на старт под нейтральным флагом.

"Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении! По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту.  Голос здравого смысла был услышан", - говорится в заявлении президента ОКР Станислава Позднякова.

"Мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются  национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену", - говорит спортивный чиновник.

В ОКР собираются дать юридическую оценку требованиям МОК. "Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями. Приоритет для нас прежний - обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации", - добавил Поздняков.

Теги: окр, россияне, станислав поздняков, мок



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