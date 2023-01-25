Кудрин впервые написал о своей работе в Яндексе

Экс-глава Счетной палаты России Алексей Кудрин впервые с момента перехода на новую работу опубликовал пост, связанный с Яндексом, в который он и ушел.

Кудрин похвастался тем, что Яндекс, согласно исследованию FutureToday, возглавил рейтинг лучших работодателей страны для студентов.

"Поздравляю студентов с праздником и желаю хорошо учиться, чтобы потом найти отличную работу", - написал Кудрин в своем Telegram-канале.

В опросе на счет лучших работодателей участвовали более 21 тыс. студентов. Яндекс победил с отрывом от ближайшего преследователя в два раза и набрал треть голосов. Следом идут Газпром, Сбер и VK, замыкает пятерку лидеров Тинькофф.

Ранее стало известно, что Кудрин займет пост советника по корпоративному развитию в Яндексе. Правда, он так и не указал, чьим именно советником будет.