"Постоянно хочется жрать": Медведев высказался по поводу передачи Киеву западных вооружений

Экс-президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал передачу западными странами Киеву танков Leopard и Abrams. В своем Telegram-канале он заговорил о расстройстве пищевого поведения.

"Говорят, что аппетит приходит во время еды. Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода бесконечно. Постоянно хочется жрать! Так и никчёмные начальнички Малороссии всё время хотят всё больше и больше. Больше танков, машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолёты и… подводные лодки", - пишет Медведев.

Он считает, что "скоро у киевского режима вообще не останется моря", поэтому подлодки ему не нужны. "Придётся сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная", - пишет бывший президент России.

Не прошел мимо темы и бывший глава Роскосмоса, ныне доброволец-консультант Дмитрий Рогозин. "Неугомонные немецкие реваншисты хотят, чтобы эта ***** закончилась не в Киеве, а в Берлине", - написал он в своем Telegram-канале (полностью привести текст цитаты невозможно из-за ограничений Роскомнадзора).