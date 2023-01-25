Словакия готова передать Киеву советские истребители МиГ-29

Не только Украина ждет немецкие танки Leopard 2. Словакия готова обсудить передачу Киеву оставшихся у нее самолетов советского производства МиГ-29 в обмен на американские истребители, а также советские танки Т-72 в обмен на "Леопарды", заявил министр обороны страны Ярослав Надь.

"Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии", - цитируют украинские СМИ министра.

По данным СМИ, речь может идти от 30 танках Т-72, о числе советских истребителей у Братиславы не сообщается. Также Словакия может обучить украинских пилотов.