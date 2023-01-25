СМИ: ОДК возглавит гендиректор Уральского завода гражданской авиации

Артюхов же станет подчиненным экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, который является директором авиационного комплекса Ростеха. Артюхов станет управляющим директором Ростеха по авиапрограммам и будет курировать ключевые авиастроительные проекты.

Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Артюхов покидает свой пост после восьми лет работы, пишут "Ведомости" . Его место займет гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха, сообщил источник.





