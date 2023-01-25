26 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: ОДК возглавит гендиректор Уральского завода гражданской авиации

Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Артюхов покидает свой пост после восьми лет работы, пишут "Ведомости". Его место займет гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха, сообщил источник.

Артюхов же станет подчиненным экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, который является директором авиационного комплекса Ростеха. Артюхов станет управляющим директором Ростеха по авиапрограммам и будет курировать ключевые авиастроительные проекты.

Теги: одк, ростех, александр артюхов, вадим бадеха



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