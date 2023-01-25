В Москве автомобиль Минобороны РФ сбил трех человек на пешеходном переходе

В Москве автомобиль, принадлежащий, судя по черным госзнакам, Минобороны РФ, сбил трех человек на пешеходном переходе. ЧП произошло на Ленинградском проспекте, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 63Б. Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали, состояние уточняется", - сообщил источник.

Отмечается, что сейчас на месте инцидента перекрыты три полосы движения из четырех.