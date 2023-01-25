США передадут Украине 31 танк Аbrams - Байден

25 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом Украина
Фото: Reuters/Ints Kalnins/File Photo

США передадут Украине 31 танк Аbrams - Байден

США передадут Украине 31 танк Abrams, заявил президент страны Джо Байден. По его словам, активные боевые действия с усилением наступательных операций РФ и контрнаступлением Украины ожидаются уже в ближайшие недели.

Байден пообещал, что союзники передадут Киеву в ближайшие недели сотни единиц бронетехники, в том числе танки. Экипажи для такого вооружения уже подготовлены.

При этом Байден заявил, что действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для РФ.

США хотят урегулирования на Украине на "справедливых и прочных" условиях, заявил Байден.

"Танки Abrams одни из наиболее совершенных танков в мире, очень сложные в управлении и эксплуатации. Мы будем обучать украинских военных этому и приступим как можно скорее. Чтобы доставить танки на поле боя, потребуется время, и необходимо приложить усилия, чтобы украинские военные были готовы к их эксплуатации. Мы координируем действия с нашими союзниками. Я благодарен канцлеру Шольцу за то, что они решили выделить танки Leopard. Это будет вклад Европы, два танковых батальона они предоставят Украине", - заявил президент США.

Ранее стало известно, что ФРГ направит Киеву 14 танков Leopard.

Теги: abrams, танк, джо байден, украина, leopard



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети