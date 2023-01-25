США передадут Украине 31 танк Аbrams - Байден

США передадут Украине 31 танк Abrams, заявил президент страны Джо Байден. По его словам, активные боевые действия с усилением наступательных операций РФ и контрнаступлением Украины ожидаются уже в ближайшие недели.

Байден пообещал, что союзники передадут Киеву в ближайшие недели сотни единиц бронетехники, в том числе танки. Экипажи для такого вооружения уже подготовлены.

При этом Байден заявил, что действия Запада в контексте Украины не представляют угрозы для РФ.

США хотят урегулирования на Украине на "справедливых и прочных" условиях, заявил Байден.

"Танки Abrams одни из наиболее совершенных танков в мире, очень сложные в управлении и эксплуатации. Мы будем обучать украинских военных этому и приступим как можно скорее. Чтобы доставить танки на поле боя, потребуется время, и необходимо приложить усилия, чтобы украинские военные были готовы к их эксплуатации. Мы координируем действия с нашими союзниками. Я благодарен канцлеру Шольцу за то, что они решили выделить танки Leopard. Это будет вклад Европы, два танковых батальона они предоставят Украине", - заявил президент США.

Ранее стало известно, что ФРГ направит Киеву 14 танков Leopard.