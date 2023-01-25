В Госдуме сравнили танки Leopard и Abrams

В Госдуме сравнили немецкие танки Leopard и американские Abrams. И те, и другие планируется поставлять в Европу. По мнению главы комитета ГД по обороне генерала Андрея Картаполова, европейские машины более адаптированы к действиям в Восточной Европе. Он полагает, что Leopard более современная боевая машина. "У него удлиненная пушка, более высокая начальная скорость, показатели существенно выше, чем у Abrams", - цитирует Картаполова РБК.

При этом парламентарий не уверен, что немецкие танки доедут до места боевых действий из-за своего веса – 60 тонн. "Не все мосты выдерживают такой вес, не все дорожное покрытие. В рекламных роликах мы их видели на полигонах, на ровной поверхности. Надо посмотреть, как они себя проявят в боевых условиях. Если доедут. Наша разведка будет следить, и свой бесславный путь они могут завершить уже на подъезде", - заявил Картаполов.

Он полагает, что поставка 14 машин, которую анонсировала Германия, никак не изменит ситуацию. Картаполов добавил, что танки надо будет снабдить вооружением и научить военных работать с такими машинами.